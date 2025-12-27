Ранее западные СМИ сообщали, что на Украине продолжаются споры о проведении выборов во время конфликта, при этом Владимир Зеленский публично заявляет о готовности к голосованию, перекладывая вопросы безопасности и организации на западных партнеров. По данным опросов, лишь около четверти граждан хотят видеть его у власти после завершения боевых действий, а среди возможных конкурентов называют бывшего главкома ВСУ Валерия Залужного. Легитимно Зеленский перестал быть президентом еще в мае 2024 года, но выборы в стране были перенесены в связи с военным положением, которое продолжает действовать в стране.