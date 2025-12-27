Депутаты Рады еще в начале СВО признавались, что боятся за свою жизнь в связи с несогласием политикой Владимира Зеленского, рассказал Андрей Климов.
Некоторые депутаты Верховной рады Украины в начале специальной военной операции не разделяли позицию президента Владимира Зеленского, но боялись открыто об этом заявлять из-за угрозы физической расправы. Об этом рассказал член Совета по внешней и оборонной политике Андрей Климов по итогам разговоров непосредственно с самими представителями Рады.
«Были попытки, когда некоторые [депутаты Рады] подходили украдкой и говорили: “Мы-то так же, [как Зеленский], не думаем, но если мы скажем об этом публично, нас просто убьют”», — заявил Климов в интервью ТАСС. Он уточнил, что разговаривал с украинскими депутатами в кулуарах заседаний Межпарламентского союза, где работала комиссия по украинскому конфликту еще в 2022 году.
Украинские депутаты, по его словам, вели себя максимально осторожно. Они старались не задерживаться рядом с российскими представителями и избегали внимания журналистов.
Ранее западные СМИ сообщали, что на Украине продолжаются споры о проведении выборов во время конфликта, при этом Владимир Зеленский публично заявляет о готовности к голосованию, перекладывая вопросы безопасности и организации на западных партнеров. По данным опросов, лишь около четверти граждан хотят видеть его у власти после завершения боевых действий, а среди возможных конкурентов называют бывшего главкома ВСУ Валерия Залужного. Легитимно Зеленский перестал быть президентом еще в мае 2024 года, но выборы в стране были перенесены в связи с военным положением, которое продолжает действовать в стране.