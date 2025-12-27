Девушка без водительских прав сбила двух пенсионерок, одна из них умерла

— Водитель совершила наезд на двух женщин-пешеходов 1958 и 1960 годов рождения, которые пересекали проезжую часть вне установленного для этого места, справа налево по ходу движения автомобиля. В результате наезда пешеход 1958 года рождения от полученных травм скончалась на месте происшествия, — говорится в ведомственном Telegram-канале.