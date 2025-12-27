Ричмонд
+3°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Девушка без водительских прав сбила двух пенсионерок, одна из них умерла

Девушка без водительских прав сбила двух пенсионерок, одна из них погибла на месте. Инцидент произошел в селе Еленинка Карталинского района в пятницу, 26 декабря. Об этом сообщила Госавтоинспекция Челябинской области.

Девушка без водительских прав сбила двух пенсионерок, одна из них погибла на месте. Инцидент произошел в селе Еленинка Карталинского района в пятницу, 26 декабря. Об этом сообщила Госавтоинспекция Челябинской области.

— Водитель совершила наезд на двух женщин-пешеходов 1958 и 1960 годов рождения, которые пересекали проезжую часть вне установленного для этого места, справа налево по ходу движения автомобиля. В результате наезда пешеход 1958 года рождения от полученных травм скончалась на месте происшествия, — говорится в ведомственном Telegram-канале.

Вторую пенсионерку госпитализировали в больницу. Выясняются все обстоятельства произошедшего. В отношении 23-летней девушки приняты процессуальные решения.

26 декабря водитель крана-манипулятора не заметил женщину на улице Маршала Тухачевского в Москве и задавил ее насмерть. По факту инцидента организована доследственная проверка.

24 декабря автомобиль Mercedes сбил 84-летнего политолога Бориса Славина, который являлся экс-помощником и соавтором трудов президента СССР Михаила Горбачева.