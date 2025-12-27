Девушка без водительских прав сбила двух пенсионерок, одна из них умерла

Девушка без водительских прав сбила двух пенсионерок, одна из них погибла на месте. Инцидент произошел в селе Еленинка Карталинского района в пятницу, 26 декабря. Об этом сообщила Госавтоинспекция Челябинской области.
— Водитель совершила наезд на двух женщин-пешеходов 1958 и 1960 годов рождения, которые пересекали проезжую часть вне установленного для этого места, справа налево по ходу движения автомобиля. В результате наезда пешеход 1958 года рождения от полученных травм скончалась на месте происшествия, — говорится в ведомственном Telegram-канале.
Вторую пенсионерку госпитализировали в больницу. Выясняются все обстоятельства произошедшего. В отношении 23-летней девушки приняты процессуальные решения.
26 декабря водитель крана-манипулятора не заметил женщину на улице Маршала Тухачевского в Москве и задавил ее насмерть. По факту инцидента организована доследственная проверка.
24 декабря автомобиль Mercedes сбил 84-летнего политолога Бориса Славина, который являлся экс-помощником и соавтором трудов президента СССР Михаила Горбачева.