Ричмонд
+6°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Международный автобус опрокинулся в Толочинском районе, одна пассажирка погибла на месте

27 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Толочинском районе произошло смертельное ДТП — опрокинулся автобус, одна пассажирка погибла, шесть человек госпитализированы. Об этом БЕЛТА сообщили в МВД.

Источник: МВД

В Минздраве рассказали о состоянии пассажиров автобуса, попавшего в ДТП в Толочинском районе.

По предварительной информации, сегодня около 2.40 на автодороге М1 Брест — Минск — граница Российской Федерации 43-летний водитель автобуса, следовавшего из Минска, не справился с управлением, в результате автобус съехал в кювет и опрокинулся. В салоне находились два водителя и 12 пассажиров.

В результате ДТП 53-летняя женщина погибла, шесть человек госпитализированы.

На месте происшествия работали группы ГАИ, МЧС, медики и следственно-оперативная группа.