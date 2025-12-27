В Волгоградской области сотрудница пункта выдачи украла ноутбук и одежду

В городе Волжском Волгоградской области полицейские раскрыли кражу из пункта выдачи заказов одного из популярных маркетплейсов. В полицию обратилась владелица пункта, которая недосчиталась товаров на сумму более 65 тысяч рублей, сообщает сайт volgograd.kp.ru с ссылкой на региональное ГУ МВД.
Полицейские быстро установили личность воровки. Ею оказалась 18-летняя сотрудница этого же пункта. Девушка придумала простую схему: она заказывала товары на вымышленных людей. Когда посылки приходили в пункт, она их не регистрировала, а просто забирала себе домой. Среди похищенного оказались ноутбук, одежда и различные бытовые предметы.
Во время обыска у нее дома полицейские нашли большую часть украденного. Девушка во всем созналась и уже возместила причиненный ущерб.
Несмотря на это, следователи возбудили уголовное дело по статье «Кража». Теперь ей грозит до пяти лет лишения свободы. Ранее в регионе за похожее преступление уже задерживали 32-летнего мужчину.