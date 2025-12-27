В Волгоградской области сотрудница пункта выдачи украла ноутбук и одежду

Полицейские быстро установили личность воровки. Ею оказалась 18-летняя сотрудница этого же пункта. Девушка придумала простую схему: она заказывала товары на вымышленных людей. Когда посылки приходили в пункт, она их не регистрировала, а просто забирала себе домой. Среди похищенного оказались ноутбук, одежда и различные бытовые предметы.