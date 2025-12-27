Россиянам не дают оспорить решение об аннулировании ВНЖ в Латвии

Дипломат сослался на официальную статистику латвийской миграционной службы за три года действия поправок, затронувших около 30 тысяч россиян, постоянно проживающих в республике. По этим данным, почти 15 тысяч человек за указанный период смогли оформить статус постоянного жителя ЕС, еще 5,9 тысячи получили временный вид на жительство. Около 3,9 тысячи граждан РФ, как уточнил Касаткин, сейчас находятся на разных стадиях процедуры продления или переоформления своего статуса.