Россиянам не дают оспорить решение об аннулировании ВНЖ в Латвии

Россиянам массово анулируют ВНЖ в Латвии.
Россияне, лишившиеся вида на жительство в Латвии, пытаются оспорить решения миграционных властей в местных судах, однако на сегодняшний день ни одно дело не завершилось в их пользу. Об этом сообщил временный поверенный в делах России в Риге Дмитрий Касаткин.
«Действительно, мы наблюдаем попытки оспаривания решений об аннулировании ВНЖ в латвийских национальных судебных инстанциях. Они не единичны, однако пока не фиксировали прецедентов, когда местная фемида встала бы на защиту россиян», — сказал Касаткин журналистам РИА Новости.
Дипломат сослался на официальную статистику латвийской миграционной службы за три года действия поправок, затронувших около 30 тысяч россиян, постоянно проживающих в республике. По этим данным, почти 15 тысяч человек за указанный период смогли оформить статус постоянного жителя ЕС, еще 5,9 тысячи получили временный вид на жительство. Около 3,9 тысячи граждан РФ, как уточнил Касаткин, сейчас находятся на разных стадиях процедуры продления или переоформления своего статуса.
Ранее схожие ограничения в отношении россиян усилили и другие страны Балтии. В Литве с 2023 года действует порядок, при котором ВНЖ автоматически аннулируется у граждан РФ, совершивших более одной поездки в Россию или Белоруссию за три месяца. По этим правилам к декабрю 2025 года лишились временного вида на жительство 145 человек.