Два человека погибли в лобовом столкновении Lada Vesta и КамАЗа в Самарской области

По предварительным данным полиции, 17-летний водитель за рулём Lada Vesta выехал на полосу встречного движения, где это не было разрешено. Его автомобиль лоб в лоб столкнулся с большегрузом, которым управлял 44-летний мужчина.
От удара молодой водитель и его пассажир погибли на месте. Водитель КамАЗА не пострадал. Сейчас полицейские тщательно выясняют все детали и обстоятельства трагедии, чтобы установить точную причину ДТП.
Ранее сообщалось о дорожно-транспортном происшествии, случившемся в Выборгском районе Ленинградской области. Столкновение двух легковых автомобилей привело к гибели трёх человек, ещё один участник ДТП получил ранения. Инцидент произошёл на автодороге «Парголово — Огоньки» в районе населённого пункта Майнило.
