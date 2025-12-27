Ричмонд
Два человека погибли в лобовом столкновении Lada Vesta и КамАЗа в Самарской области

В Шенталинском районе Самарской области произошла страшная авария, унёсшая две жизни. Столкновение легковушки и гружёного «Камаза» случилось в пятницу вечером на трассе «Шентала-Азеево». Об этом в субботу сообщили в региональном главке МВД.

Источник: Life.ru

По предварительным данным полиции, 17-летний водитель за рулём Lada Vesta выехал на полосу встречного движения, где это не было разрешено. Его автомобиль лоб в лоб столкнулся с большегрузом, которым управлял 44-летний мужчина.

От удара молодой водитель и его пассажир погибли на месте. Водитель КамАЗА не пострадал. Сейчас полицейские тщательно выясняют все детали и обстоятельства трагедии, чтобы установить точную причину ДТП.

Ранее сообщалось о дорожно-транспортном происшествии, случившемся в Выборгском районе Ленинградской области. Столкновение двух легковых автомобилей привело к гибели трёх человек, ещё один участник ДТП получил ранения. Инцидент произошёл на автодороге «Парголово — Огоньки» в районе населённого пункта Майнило.

Больше материалов о громких инцидентах и расследованиях — в разделе «Происшествия» на Life.ru.