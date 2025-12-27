Полиция закрыла подпольный алкомаркет на АЗС под Петербургом

Сотрудники ДПС заехали на заправку вечером 26 декабря. Там они обратили внимание на две припаркованные машины — Volkswagen и Lada. Один из водителей сильно занервничал, завидев полицию, что и стало причиной проверки.
— В багажниках автомобилей вместо запаски и инструментов лежали 19 картонных коробок. В каждой — по четыре пятилитровые бутыли с бесцветной жидкостью без этикеток. Всего изъяли 380 литров спиртосодержащей продукции неизвестного происхождения, — рассказали в полиции.
У продавца, 40-летнего жителя одной из соседних стран, не оказалось ни документов на товар, ни разрешения на работу в России. Весь алкоголь изъяли и отправили на экспертизу. Мужчину задержали. За нарушение миграционных правил на него составили протокол, и вскоре его депортируют из страны.