Ричмонд
+6°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Полиция закрыла подпольный алкомаркет на АЗС под Петербургом

Полиция накрыла нелегальную точку по продаже алкоголя на заправке во Всеволожском районе. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Источник: Комсомольская правда

Сотрудники ДПС заехали на заправку вечером 26 декабря. Там они обратили внимание на две припаркованные машины — Volkswagen и Lada. Один из водителей сильно занервничал, завидев полицию, что и стало причиной проверки.

— В багажниках автомобилей вместо запаски и инструментов лежали 19 картонных коробок. В каждой — по четыре пятилитровые бутыли с бесцветной жидкостью без этикеток. Всего изъяли 380 литров спиртосодержащей продукции неизвестного происхождения, — рассказали в полиции.

У продавца, 40-летнего жителя одной из соседних стран, не оказалось ни документов на товар, ни разрешения на работу в России. Весь алкоголь изъяли и отправили на экспертизу. Мужчину задержали. За нарушение миграционных правил на него составили протокол, и вскоре его депортируют из страны.