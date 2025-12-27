Полиция закрыла подпольный алкомаркет на АЗС под Петербургом

У продавца, 40-летнего жителя одной из соседних стран, не оказалось ни документов на товар, ни разрешения на работу в России. Весь алкоголь изъяли и отправили на экспертизу. Мужчину задержали. За нарушение миграционных правил на него составили протокол, и вскоре его депортируют из страны.