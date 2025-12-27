В Челябинской области девушка без прав насмерть сбила пешехода

На Южном Урале 23-летняя водитель без прав устроила смертельную аварию.
В Карталинском районе Челябинской области произошло смертельное ДТП: девушка-водитель без прав наехала на двух женщин, одна из них погибла. Авария случилась в селе Еленинка на улице Бердниковой. Об этом сообщила инспектор по исполнению административного законодательства отделения Госавтоинспекции МО МВД России «Карталинский» Светлана Ковалева.
«По предварительным данным, 23-летняя жительница региона, не имеющая права управления транспортными средствами (водительское удостоверение никогда не получала), управляла автомобилем ВАЗ 21124. В результате наезда 67-летняя женщина-пешеход от полученных травм скончалась на месте происшествия», — Светлана Ковалева, инспектор по исполнению административного законодательства отделения Госавтоинспекции МО МВД России «Карталинский».
Вторая 65-летняя женщина-пешеход получила травмы и была доставлена в медицинское учреждение. По факту ДТП проводится проверка, полицейские устанавливают все обстоятельства трагедии, в отношении водителя приняты процессуальные решения. В Госавтоинспекции напомнили об опасности управления автомобилем без прав, призвали соблюдать скоростной режим в зимних условиях и быть внимательнее в темное время суток. Пешеходов также призвали переходить дорогу в установленных местах и использовать световозвращающие элементы.
Ранее в Челябинской области похожее ДТП произошло на автодороге Миасс-Чебаркуль. Водитель автомобиля «Лада Гранта», который ранее был лишен прав, совершил смертельный наезд на пешехода.