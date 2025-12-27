В Челябинской области девушка без прав насмерть сбила пешехода

Вторая 65-летняя женщина-пешеход получила травмы и была доставлена в медицинское учреждение. По факту ДТП проводится проверка, полицейские устанавливают все обстоятельства трагедии, в отношении водителя приняты процессуальные решения. В Госавтоинспекции напомнили об опасности управления автомобилем без прав, призвали соблюдать скоростной режим в зимних условиях и быть внимательнее в темное время суток. Пешеходов также призвали переходить дорогу в установленных местах и использовать световозвращающие элементы.