На Камчатке снежный буран парализовал транспорт и оставил посёлки без света

В аэропорту Елизово переносится пять рейсов на прилёт и столько же на вылет. Уборочная техника, расчищающая улицы, сама застревает в снегу. В связи с непогодой дети в Петропавловске и Елизово ушли на каникулы раньше обычного. Власти просят жителей по возможности не выходить из дома. Если выезжать всё же нужно — пользоваться общественным транспортом, хоть он и работает с перебоями.