На Камчатке снежный буран парализовал транспорт и оставил посёлки без света

На Камчатке снегопад парализовал транспорт и оставил посёлки без света. Видео © Telegram / Деловая Камчатка.
Сложная ситуация наблюдается в Петропавловске-Камчатском, где остановился общественный транспорт. В Усть-Большерецком округе перекрыты несколько дорог, аналогичная проблема возникла во Вилючинске. В Елизовском районе без электричества остались частично четыре посёлка.
В аэропорту Елизово переносится пять рейсов на прилёт и столько же на вылет. Уборочная техника, расчищающая улицы, сама застревает в снегу. В связи с непогодой дети в Петропавловске и Елизово ушли на каникулы раньше обычного. Власти просят жителей по возможности не выходить из дома. Если выезжать всё же нужно — пользоваться общественным транспортом, хоть он и работает с перебоями.
Ранее сообщалось, что в Москве 27 декабря ожидается снегопад и гололедица. Прогнозируется переменная облачность с местными осадками, преимущественно в виде мокрого снега. Днём температура в столице будет держаться около нуля — от −1 до +1 °C, а ночью опустится до −4 °C. В Московской области ожидается немного холоднее: днём от +1 до −4 °C, ночью до −7 °C, что потребует от пешеходов и водителей особой осторожности.
