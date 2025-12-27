ФСБ задержала жительницу Донецка за шпионаж и призывы к терроризму

ФСБ также заявила, что спецслужбы Украины не снижают активность поиска в интернете потенциальных исполнителей для разведывательно-диверсионной деятельности с целью нанесения ущерба России. «Призываем российских граждан к бдительности во избежание необдуманных противозаконных действий, за совершение которых может наступить уголовная ответственность», — добавили в ведомстве.