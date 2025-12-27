Ричмонд
ФСБ задержала жительницу Донецка за шпионаж и призывы к терроризму

МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. ФСБ России сообщила о задержании жительницы Донецка, причастной к шпионажу и призывам к терроризму.

Источник: © РИА Новости

«Федеральной службой безопасности РФ пресечена противоправная деятельность жительницы Донецка, причастной к шпионажу и публичным призывам к осуществлению террористической деятельности», — говорится в сообщении ведомства.

По информации российской спецслужбы, следственным отделом УФСБ России по ДНР возбуждены уголовные дела по статье о публичных призывах к осуществлению террористической деятельности, публичном оправдании терроризма или пропаганде терроризма, а также по статье о шпионаже.

«Женщина задержана за публикации призывов к убийству российских военнослужащих и нанесению огневых поражений по столице России», — говорится в сообщении.

«ФСБ России в очередной раз предупреждает о недопустимости оправдания и пропаганды терроризма, а также публичных призывов к осуществлению террористической и экстремистской деятельности», — подчеркивается в сообщении.

ФСБ также заявила, что спецслужбы Украины не снижают активность поиска в интернете потенциальных исполнителей для разведывательно-диверсионной деятельности с целью нанесения ущерба России. «Призываем российских граждан к бдительности во избежание необдуманных противозаконных действий, за совершение которых может наступить уголовная ответственность», — добавили в ведомстве.