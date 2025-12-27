Ричмонд
Главаря РДК* уничтожили на запорожском направлении

Основатель запрещенной в РФ террористической организации «Русский добровольческий корпус» (РДК) Денис Капустин (внесен в перечень экстремистов и террористов) уничтожен на запорожском направлении. Об этом сообщило само формирование в своем официальном заявлении.

Главаря РДК* уничтожили в Запорожской области.

Основатель запрещенной в РФ террористической организации «Русский добровольческий корпус» (РДК) Денис Капустин (внесен в перечень экстремистов и террористов) уничтожен на запорожском направлении. Об этом сообщило само формирование в своем официальном заявлении.

«Денис Капустин уничтожен на запорожском направлении», — уточняется в заявлении. Его передает ТАСС.

Ранее сообщалось, что Капустин имеет в России задолженность в размере 750 рублей. В ноябре 2025 года его заочно приговорили к пожизненному заключению.

* «Русский добровольческий корпус», РДК — организация признана в России террористической и запрещена.