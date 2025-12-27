Ричмонд
ФСБ задержала жительницу Донецка за призывы к убийству военных и ударам по Москве

Федеральная служба безопасности (ФСБ) задержала жительницу Донецка за призывы к убийству военных и ударам по Москве. Об этом в субботу, 27 декабря, сообщает пресс-служба ведомства.

Уточняется, что она сама вышла на Украинскую разведку и делала для нее фотографии военной техники ВС РФ.

— ФСБ России в очередной раз предупреждает о недопустимости оправдания и пропаганды терроризма, а также публичных призывов к осуществлению террористической и экстремистской деятельности, — передает сообщение пресс-службы РИА Новости.

26 декабря сообщалось, что сотрудники ФСБ задержали в Ставрополе 18-летнюю девушку, которая после обмана телефонными мошенниками готовила теракт против офицера Минобороны. Позже в Сети появились кадры задержания. Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров поблагодарил сотрудников ФСБ за предотвращение теракта.

22 декабря во дворе многоэтажки на улице Ясеневой в Москве взорвался автомобиль, за рулем которого был начальник Управления оперативной подготовки ВС РФ Фанил Сарваров. Главное об убийстве генерала — в материале «Вечерней Москвы».