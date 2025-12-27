В Польше закрыли аэропорты Люблина и Жешува для обеспечения безопасности

«Аэропорты Люблин и Жешув закрыты для обеспечения государственной безопасности», — говорится в сообщении.
Закрытие аэропортов означает, что они не смогут принимать и отправлять самолёты примерно до 08:00 по местному времени (10:00 мск). Кроме того, были закрыты и узловые диспетчерские районы, отвечающие за воздушное движение над Польшей.
Ранее сообщалось, что в Польше активизировали средства противовоздушной обороны и подняли дежурные истребители. Эти меры носят превентивный характер и связаны с авиационной активностью на территории Украины. Польская военная авиация начала действовать в воздушном пространстве страны, а наземные средства ПВО и радиолокационной разведки приведены в высшую степень боеготовности.
