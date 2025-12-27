Один человек погиб в ДТП с автобусом, следовавшим из Москвы в Брест

В Витебской области произошла авария с участием автобуса, следовавшего по маршруту «Москва-Брест». В результате один человек погиб и шестеро госпитализированы, сообщило МВД Белоруссии в своем Telegram-канале.
Согласно предварительным данным, около 02:40 в Толочинском районе на трассе М1«Брест — Минск — граница Российской Федерации» водитель автобуса, направляясь из Минска, потерял контроль над транспортным средством. Вследствие этого, автобус съехал в кювет и перевернулся. За рулём находился 43-летний мужчина.
В момент аварии в автобусе находились два водителя и 12 пассажиров. В результате ДТП погибла что 53-летняя женщина, еще шесть человек получили травмы и были доставлены в больницу.
На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции, спасатели, медицинские работники и следственно-оперативная группа.
Ранее сообщалось, что в Якутске автомобиль с восемью людьми провалился под лёд.