Один человек погиб в ДТП с автобусом, следовавшим из Москвы в Брест

В аварии в Витебской области пострадали шестеро человек.

Источник: Аргументы и факты

В Витебской области произошла авария с участием автобуса, следовавшего по маршруту «Москва-Брест». В результате один человек погиб и шестеро госпитализированы, сообщило МВД Белоруссии в своем Telegram-канале.

Согласно предварительным данным, около 02:40 в Толочинском районе на трассе М1«Брест — Минск — граница Российской Федерации» водитель автобуса, направляясь из Минска, потерял контроль над транспортным средством. Вследствие этого, автобус съехал в кювет и перевернулся. За рулём находился 43-летний мужчина.

В момент аварии в автобусе находились два водителя и 12 пассажиров. В результате ДТП погибла что 53-летняя женщина, еще шесть человек получили травмы и были доставлены в больницу.

На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции, спасатели, медицинские работники и следственно-оперативная группа.

Ранее сообщалось, что в Якутске автомобиль с восемью людьми провалился под лёд.