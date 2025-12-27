В Витебской области автобус «Москва-Брест» попал в ДТП, один человек погиб

Ранее в Самарской области произошла серьёзная авария в Шенталинском районе, в результате которой погибли два человека. Столкновение легкового автомобиля и гружёного «Камаза» произошло вечером на трассе «Шентала — Азеево». Предварительно установлено, что 17-летний водитель Lada Vesta выехал на встречную полосу движения, где это было запрещено, и лоб в лоб столкнулся с большегрузом, которым управлял 44-летний мужчина.