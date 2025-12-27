Ричмонд
Лидер РДК* Денис Капустин погиб на фронте

Основатель «Русского добровольческого корпуса» (РДК)* Денис Капустин погиб в ночь на 27 декабря на Запорожском направлении. Об этом сообщили в самой организации.

По их данным, причиной гибели стала атака беспилотника, передает РБК.

Ранее правоохранители поймали в Санкт-Петербурге мужчину, который пропагандировал вступление в ряды РДК*. Он также оправдывал деятельность этой организации. В отношении мужчины 1973 года рождения возбудили дело. Ему грозит до семи лет колонии.

*признана террористической и запрещена в России.