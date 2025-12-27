Международный автобус перевернулся в Толочинском районе — погибла женщин

Авария с летальным исходом произошла в Толочинском районе. Как сообщили в Министерстве внутренних дел, ДТП случилось около 2.40 ночи в субботу, 27 декабря 2025 года, на трассе М1 Брест-Минск-граница Российской Федерации.
По предварительным данным, 43-летний водитель международного автобуса в какой-то момент не справился с управлением, съехал в кювет и опрокинулся. В салоне находились 12 пассажиров и два водителя.
Как сообщили в Минздраве, 53-летняя пассажирка скончалась на месте до прибытия медиков.
На место ДТП были направлены реанимационные бригады, а также бригады интенсивной терапии.
— 13 человек доставлены специалистами 8 бригад скорой медицинской помощи в Толочинскую ЦРБ и Оршанскую городскую больницу № 1, — отметили в Министерстве здравоохранения.
В настоящее время 4 пострадавших госпитализированы в хирургическое отделение, еще 5 человек — в травматологическое. Один пострадавший находится в реанимации.
