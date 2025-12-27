В Пермском крае поезд насмерть сбил путейца

В среду, 24 декабря, возле железнодорожной станции Березники поезд насмерть сбил 54-летнего рабочего.
— Мужчина чистил пути — убирал снег, — рассказывает «КП»- Пермь" источник, знакомый с ситуацией. — Почему он не услышал поезд — неизвестно, может, заработался, может, что-то еще. В причинах его смерти сейчас разбираются следователи.
«Комсомолка» обратилась за комментарием к следователям на транспорте. Особенно нам интересно узнать, почему путеец не слышал приближающийся поезд, ведь машинист наверняка подавал сигнал.
По готовности ответ следователей мы опубликуем на нашем сайте.
UPD:
— Путеец проходил около тепловоза в не угла обзора машиниста. Находился в слепой зоне, — рассказали «КП»-Пермь" в Центральном межрегиональном следственном управлении на транспорте СКР.