Ричмонд
+6°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Пермском крае поезд насмерть сбил путейца

В причинах трагедии разбираются следователи.

Источник: Комсомольская правда

В среду, 24 декабря, возле железнодорожной станции Березники поезд насмерть сбил 54-летнего рабочего.

— Мужчина чистил пути — убирал снег, — рассказывает «КП»- Пермь" источник, знакомый с ситуацией. — Почему он не услышал поезд — неизвестно, может, заработался, может, что-то еще. В причинах его смерти сейчас разбираются следователи.

«Комсомолка» обратилась за комментарием к следователям на транспорте. Особенно нам интересно узнать, почему путеец не слышал приближающийся поезд, ведь машинист наверняка подавал сигнал.

По готовности ответ следователей мы опубликуем на нашем сайте.

UPD:

— Путеец проходил около тепловоза в не угла обзора машиниста. Находился в слепой зоне, — рассказали «КП»-Пермь" в Центральном межрегиональном следственном управлении на транспорте СКР.