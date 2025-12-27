В Якутске в провалившейся под лед машине нашли тело ребенка

«Совместными усилиями службы спасения Якутии и МЧС России затонувшую машину вытащили на берег. Внутри найдено одно тело погибшего — ребенка», — говорится в заявлении.
Как уточнили в ведомстве, до этого спасатели обнаружили тело 60-летнего мужчины: он смог выплыть, но спасти его не удалось.
По словам главы Якутска Евгения Григорьева, экстренный вызов на 112 поступил в субботу в 8:00 (2:00 мск). В машине находились восемь человек, пять из них выбрались самостоятельно, еще трое остались внутри.
Пострадавших с различной степенью обморожения доставили в республиканскую больницу. Прокуратура начала проверку.