Ричмонд
+6°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Якутске в провалившейся под лед машине нашли тело ребенка

ЯКУТСК, 27 дек — РИА Новости. В салоне машины, провалившейся под лед на реке Лена в Якутии, нашли тело ребенка, сообщили в региональной службе спасения.

Источник: РИА "Новости"

«Совместными усилиями службы спасения Якутии и МЧС России затонувшую машину вытащили на берег. Внутри найдено одно тело погибшего — ребенка», — говорится в заявлении.

Как уточнили в ведомстве, до этого спасатели обнаружили тело 60-летнего мужчины: он смог выплыть, но спасти его не удалось.

По словам главы Якутска Евгения Григорьева, экстренный вызов на 112 поступил в субботу в 8:00 (2:00 мск). В машине находились восемь человек, пять из них выбрались самостоятельно, еще трое остались внутри.

Пострадавших с различной степенью обморожения доставили в республиканскую больницу. Прокуратура начала проверку.