Под Режом два человека погибли в ДТП

На 101-м километре трассы Екатеринбург — Реж — Алапаевск 27 декабря в 10.00 погибли два человека. Об этом сообщает региональная ГИБДД.
По предварительным данным, Lada Granta ехала из Алапаевска к Режу. Её 52-летний водитель не обеспечил постоянного контроля за движением, не справился с управлением и допустил съезд в кювет и опрокидывание.
Погибли водитель и 23-летний пассажир. Ещё одного пассажира, 22-летнего, госпитализировали с травмами. Устанавливаются личности погибших. Проводится расследование.