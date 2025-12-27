Ричмонд
+6°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Под Режом два человека погибли в ДТП

Предполагаемый виновник аварии не обеспечил контроля за автомобилем и съехал в кювет.

Источник: Соцсети

На 101-м километре трассы Екатеринбург — Реж — Алапаевск 27 декабря в 10.00 погибли два человека. Об этом сообщает региональная ГИБДД.

По предварительным данным, Lada Granta ехала из Алапаевска к Режу. Её 52-летний водитель не обеспечил постоянного контроля за движением, не справился с управлением и допустил съезд в кювет и опрокидывание.

Погибли водитель и 23-летний пассажир. Ещё одного пассажира, 22-летнего, госпитализировали с травмами. Устанавливаются личности погибших. Проводится расследование.