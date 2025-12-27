В Ташкенте из-за взрыва пиротехники подростку пришлось ампутировать кисть руки

«После громкого хлопка я сразу заподозрила, что-то не так, и пошла посмотреть. Когда пришла, мой сын уже выходил, держась за руку. Я увидела кровь, лицо у него тоже было потемневшим. Я очень испугалась. Ему оказали первую помощь, затем срочно отвезли на операцию. Сейчас его состояние стабильное, кроме руки другие части тела не пострадали. Сейчас он в подавленном состоянии, сам понимает, что сделал, жалеет о случившемся. Я испытала всё это на себе. Пожалуйста, следите за своими детьми, интересуйтесь, чем они занимаются», — сказала мать мальчика.