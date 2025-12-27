В Ташкенте из-за взрыва пиротехники подростку пришлось ампутировать кисть руки

Врачи отмечают, что у несовершеннолетнего был открытый раздробленный перелом костей левого предплечья, повреждение сосудов и нервов, разорванные ткани кисти, а также ожоги на правой руке и лице. Пострадавший был доставлен в больницу в состоянии тяжёлого шока. После обследования его экстренно направили на операцию. Хирурги выяснили, что сосуды и нервы левой кисти полностью разорваны, кости раздроблены, и, учитывая тяжёлое состояние мягких тканей, кисть пришлось ампутировать.
«После громкого хлопка я сразу заподозрила, что-то не так, и пошла посмотреть. Когда пришла, мой сын уже выходил, держась за руку. Я увидела кровь, лицо у него тоже было потемневшим. Я очень испугалась. Ему оказали первую помощь, затем срочно отвезли на операцию. Сейчас его состояние стабильное, кроме руки другие части тела не пострадали. Сейчас он в подавленном состоянии, сам понимает, что сделал, жалеет о случившемся. Я испытала всё это на себе. Пожалуйста, следите за своими детьми, интересуйтесь, чем они занимаются», — сказала мать мальчика.
В настоящее время состояние пациента оценивается как удовлетворительное, врачи продолжают обрабатывать ожоговые раны.
По словам медиков, ежегодно в декабре-январе число пострадавших от пиротехники резко возрастает. Чаще всего пациенты поступают с крайне тяжёлыми осложнениями: кроме ожогов, бывают переломы костей, травмы глаз и лица, которые зачастую приводят к необратимым последствиям.
Берегите своих детей, объясняйте им опасность пиротехники. Несколько секунд безрассудства могут привести к трагедии на всю жизнь.