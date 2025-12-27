Дорожные бои на «Чиланзаре»: всех участников драки арестовали

«Это произошло возле станции метро “Чиланзар”. Из-за спора на дороге возникло недопонимание, затем — ссора. Мы повздорили с их компанией. Потом, когда они вышли к нам, а мы пытались объяснить и попросить убрать машину в сторону, конфликт разгорелся ещё сильнее. Этого больше не повторится. Нам разъяснили нашу вину, мы всё поняли. Больше так не поступим», — рассказал один из участников драки.