Дорожные бои на «Чиланзаре»: всех участников драки арестовали

На видео несколько человек окружили Cobalt, пытались вытащить кого-то из салона, били по окнам, а потом и по людям руками и ногами — прямо как в сценах из фильмов, только тут всё было по настоящему.
После этого инцидента в ГУВД объяснили, что причиной стала обычная дорожная ситуация: водитель одного автомобиля не уступил дорогу другому, и невинное «разъяснение» быстро переросло в драку с участием двух компаний — трое в одном авто и четверо в другом. В результате — эпическая разборка на глазах у прохожих.
Сегодня стало известно, что суд отправил участников конфликта под арест на пять суток, а также выписал им штрафы.
«Это произошло возле станции метро “Чиланзар”. Из-за спора на дороге возникло недопонимание, затем — ссора. Мы повздорили с их компанией. Потом, когда они вышли к нам, а мы пытались объяснить и попросить убрать машину в сторону, конфликт разгорелся ещё сильнее. Этого больше не повторится. Нам разъяснили нашу вину, мы всё поняли. Больше так не поступим», — рассказал один из участников драки.
Остальные участники также раскаялись в содеянном, публично попросили прощения у жителей города и пообещали, что подобное не повторится. По их словам, «выводы сделаны» и до рукоприкладства они доходить больше не планируют.
«Не давите друг на друга, ездите правильно. Не делайте таких вещей, пусть водители уважают друг друга», — добавил один из них.