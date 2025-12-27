Ричмонд
Сотрудница банка в Волгограде предотвратила мошенничество на 6 миллионов рублей

Клиент собирался взять кредит на покупку квартиры.

Источник: ИД «Волгоградская правда»

Как сообщает ГУ МВД по Волгоградской области, в ноябре 2024 года в Центральном районе Волгограда мужчина обратился в банк с просьбой о кредите на покупку квартиры.

Сотрудница банка заметила настораживающие детали в его поведении и провела с ним беседу. Она выяснила, что клиент может быть жертвой мошенников, которые пытаются завладеть его деньгами, в том числе и кредитными. Благодаря профессионализму работницы банка удалось предотвратить перевод более 6 млн рублей на счета злоумышленников. За свою бдительность она была отмечена благодарственным письмом от сотрудников полиции.