Сотрудница банка в Волгограде предотвратила мошенничество на 6 миллионов рублей

Сотрудница банка заметила настораживающие детали в его поведении и провела с ним беседу. Она выяснила, что клиент может быть жертвой мошенников, которые пытаются завладеть его деньгами, в том числе и кредитными. Благодаря профессионализму работницы банка удалось предотвратить перевод более 6 млн рублей на счета злоумышленников. За свою бдительность она была отмечена благодарственным письмом от сотрудников полиции.