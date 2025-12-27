В Забайкалье три вагона сошли с рельсов

«По предварительным данным, 26 декабря 2025 года на станции Забайкальск Забайкальской железной дороги при производстве маневровых работ допущен сход трех вагонов. Задержек в движении не допущено. Пострадавших нет», — говорится в сообщении.
Следователями проводится доследственная проверка по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта). Устанавливаются все обстоятельства и причины произошедшего, по результатам будет принято процессуальное решение.