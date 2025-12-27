Ричмонд
В Калининграде студент отдал мошенникам родительские миллионы

Для того чтобы заполучить чужие деньги, аферисты провели многоходовую комбинацию.

Источник: Комсомольская правда

В отдел полиции по Ленинградскому району Калининграда обратился 38-летний местный житель. Мужчина сообщил, что его 18-летний сын перевел более 2 миллионов рублей на неизвестный счет по указанию мошенников.

— Как установлено, все началось с телефонного звонка от незнакомца, который представился сотрудником учебного заведения, студентом которого является юноша, — сообщили подробности в пресс-службе областного УМВД России. — Со слов звонившего, образовательное учреждение якобы нуждалось в его участии в проводимой спецоперации по поимке преступников.

Следующий звонок поступил уже от такого же мнимого представителя портала «Госуслуги»: этот сообщил о возможном взломе аккаунта студента. Далее к афере подключился лжесотрудник службы финансового мониторинга, предупредивший доверчивую жертву о зафиксированном случае несанкционированного доступа мошенников к банковскому счету отца молодого человека и попытке хищения денежных средств. Как обычно, посоветовав перевести родительские деньги на «безопасный» счет.

Возбуждено и расследуется уголовное дело о мошенничестве.