В Калининграде студент отдал мошенникам родительские миллионы

— Как установлено, все началось с телефонного звонка от незнакомца, который представился сотрудником учебного заведения, студентом которого является юноша, — сообщили подробности в пресс-службе областного УМВД России. — Со слов звонившего, образовательное учреждение якобы нуждалось в его участии в проводимой спецоперации по поимке преступников.