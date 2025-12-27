Ричмонд
+6°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Суд приостановил работу кофейни в ЖК «Олимпийский» после отравления двух посетителей

В Воронеже по решению суда на семь дней была приостановлена работа кофейни в жилом массиве «Олимпийский». Причиной стали случаи кишечных инфекций, выявленные у двух жителей города после употребления продукции этого заведения. Об этом накануне сообщили в пресс-службе УФССП по региону.

Проверка, проведенная Управлением Роспотребнадзора по Воронежской области, выявила в деятельности организации серьезные нарушения санитарно-эпидемиологических требований.

Индивидуального предпринимателя, владеющего заведением, признали виновным по статье 6.6 Кодекса об административных правонарушениях РФ, что повлекло за собой судебный запрет на работу. Судебные приставы Центрального района Воронежа взяли исполнение решения под контроль и обеспечили полную остановку деятельности предприятия на установленный срок.

25 декабря исполнительное производство по данному факту было официально завершено.