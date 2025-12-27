Суд приостановил работу кофейни в ЖК «Олимпийский» после отравления двух посетителей

Проверка, проведенная Управлением Роспотребнадзора по Воронежской области, выявила в деятельности организации серьезные нарушения санитарно-эпидемиологических требований.
Индивидуального предпринимателя, владеющего заведением, признали виновным по статье 6.6 Кодекса об административных правонарушениях РФ, что повлекло за собой судебный запрет на работу. Судебные приставы Центрального района Воронежа взяли исполнение решения под контроль и обеспечили полную остановку деятельности предприятия на установленный срок.
25 декабря исполнительное производство по данному факту было официально завершено.