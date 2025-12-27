Суд приостановил работу кофейни в ЖК «Олимпийский» после отравления двух посетителей

В Воронеже по решению суда на семь дней была приостановлена работа кофейни в жилом массиве «Олимпийский». Причиной стали случаи кишечных инфекций, выявленные у двух жителей города после употребления продукции этого заведения. Об этом накануне сообщили в пресс-службе УФССП по региону.