Экс-главу по культуре Челябинска Халикову оставили в СИЗО до 5 февраля

Бывшего руководителя комитета по культуре Челябинска Элеонору Халикову, которая обвиняется по делу о растрате 86 миллионов рублей, решением суда оставили в СИЗО до 5 февраля 2026 года. На суде экс-чиновница присутствовала онлайн — её подключили по видеосвязи. Об этом сообщает КП-Челябинск.