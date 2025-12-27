Экс-главу по культуре Челябинска Халикову оставили в СИЗО до 5 февраля

Бывшего руководителя комитета по культуре Челябинска Элеонору Халикову, которая обвиняется по делу о растрате 86 миллионов рублей, решением суда оставили в СИЗО до 5 февраля 2026 года. На суде экс-чиновница присутствовала онлайн — её подключили по видеосвязи. Об этом сообщает КП-Челябинск.
«Никакого основания для избрания столь суровой меры пресечения нет. Ни скрываться, ни давить на свидетелей она не собирается, и никогда этого не делала. Самостоятельно по каждому требованию следствия являлась к следователю. Поэтому постановления судов немотивированные», — рассказала корреспонденту издание адвокат экс-чиновницы Мария Кирилова.
Напомним, Элеонору Халикову силовики задержали в начале декабря 2025 года. Её подозревают в злоупотреблении должностными полномочиями, повлёкшем тяжкие последствия (ч. 3 ст. 285 УК РФ). По данным СУ СК Челябинской области, с января 2023 по июнь 2024 года чиновница дала указание директору ПКиО им. Гагарина заключить договор на покупку 68 аттракционов на сумму свыше 86 миллионов рублей.
Финансирование шло из субсидии в 400 миллионов рублей, выделенной на развитие парка. Следствие считает, что подозреваемая действовала из личной заинтересованности, чтобы создать видимость активной работы.
Самого директора парка Жазита Нургазинова задержали в октябре 2025 года. По решению суда его заключили под стражу, а потом выпустили из СИЗО и отправили под домашний арест до 3 февраля 2026 года.