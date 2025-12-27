68-летний водитель сбил школьницу на пешеходом переходе в Ростове

В Ростове-на-Дону автомобиль сбил 13-летнюю девочку на пешеходном переходе. Ребенка с травмами доставили в больницу. Об этом сообщили в Госавтоинспекции Ростовской области.
— В результате ДТП на улице Советской, утром 26 декабря, пешеход получила травмы и доставлена в медицинское учреждение, — говорится в сообщении.
По данным Госавтоинспекции, авария произошла около 09:00. За рулем автомобиля находился 68-летний водитель. Девочка переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.
На данный момент полицейские устанавливают все обстоятельства происшествия.