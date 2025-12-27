Ричмонд
Бастрыкин заинтересовался вырубкой лесов в Сосновском районе

Глава СКР Александр Бастрыкин поручил провести проверку по информации о вырубке лесов в Сосновском районе Нижегородской области. Об этом сообщает Информационный центр СКР.

Источник: Следственный комитет РФ

Ранее в СМИ сообщалось о нарушении природоохранного законодательства в Сосновском районе. Местные предприниматели занимаются вырубкой леса и кустарников вблизи деревни Турково на землях сельхозназначения. На участке сжигаются остатки древесины вместе с автопокрышками, образуется свалка.

В СУ СК России по Нижегородской области по данному факту возбуждено уголовное дело. Глава СКР Александр Бастрыкин поручил доложить ему о ходе и результатах расследования дела. Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.