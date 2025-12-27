На трассе под Петербургом в лобовом столкновении погибли три человека

На автодороге «Огоньки-Стрельцово-Толоконниково» в Выборгском районе Ленинградской области произошло смертельное ДТП с участием двух автомобилей. В результате аварии три человека погибли на месте, один госпитализирован. Об этом сообщили в региональном управлении ГИБДД.