На трассе под Петербургом в лобовом столкновении погибли три человека

Водитель «Mitsubishi Lancer», нарушив правила обгона, выехал на встречную полосу и столкнулся с кроссовером.

Источник: телеграм-канал ГУ МЧС России по Ленобласти

На автодороге «Огоньки-Стрельцово-Толоконниково» в Выборгском районе Ленинградской области произошло смертельное ДТП с участием двух автомобилей. В результате аварии три человека погибли на месте, один госпитализирован. Об этом сообщили в региональном управлении ГИБДД.

По предварительным данным, инцидент произошёл около 08:30 утра на 2-м километре трассы. 35-летний водитель автомобиля «Mitsubishi Lancer», совершая обгон в зоне действия знака «Обгон запрещён», выехал на полосу встречного движения и совершил лобовое столкновение с автомобилем «Changan Uni-K», которым управлял 59-летний мужчина.

В результате удара водитель «Mitsubishi» и двое его пассажиров — 29 и 47 лет — скончались на месте до приезда скорой помощи. Водитель китайского кроссовера был доставлен в медицинское учреждение с травмами средней степени тяжести.

В настоящее время по факту аварии проводится доследственная проверка. Сотрудники ГИБДД и следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего, включая техническое состояние автомобилей, возможное влияние погодных условий и другие факторы. В отношении погибшего водителя, нарушившего правила обгона, будет решаться вопрос о возбуждении уголовного дела по факту гибели пассажиров.