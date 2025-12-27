Самосвал FAW опрокинулся под Ростовом

Александровское кольцо на 1060-м километре служит сложным узлом с интенсивным трафиком. Здесь сходятся потоки из Ростова и окрестностей. За 2025 год на М-4 в Аксайском районе произошло не менее пяти крупных ДТП с грузовиками, включая опрокидывания на 1025-м и 1028-м километрах. Ростовская область лидирует по авариям с тяжелой техникой на федеральных трассах — в 2025 году зафиксировано свыше 150 случаев.