Девушка родила ребенка в салоне автобуса в Новосибирской области

В Доволенском районе Новосибирской области в одном из автобусов пришлось принимать роды. Все произошло утром 24 декабря. Тогда у одной из пассажирок начались стремительные роды. По счастливой случайности оказался врач. Об этом написали в газете «Сельская правда».
За рулем автобуса был водитель Дмитрий Веретенников. Он 34 года работает в этой сфере, но ни разу не сталкивался с родами. По его словам, девушка чувствовала себя не очень хорошо еще по пути из Довольного, даже просила остановиться, чтобы подышать свежим воздухом.
Напротив девушки сидела Майя Денисенко, стоматолог из Доволенской ЦРБ. Она с самого начала заметила, что беспокойное состояние молодой пассажирки. Но тогда последняя не стала говорить врачу, что ее беспокоит, а лишь сказала, что беременная.
Когда автобус подъезжал к Коченево, у пассажирки начались роды. Майя Денисенко сказала вызывать бригаду скорой помощи, а сама начала принимать роды.
В то утро в салоне автобуса находилось 30 пассажиров. Они волновались, но панике не поддавались. Наоборот, помогали врачу.
— Роды прошли быстро. И вот малыш у меня на руках, задышал, первый крик — и на душе стало так хорошо, — поделилась Майя Денисенко.
После молодую маму и новорожденного мальчика доставили в больницу. По словам врачей, с ними все хорошо.