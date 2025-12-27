Девушка родила ребенка в салоне автобуса в Новосибирской области

За рулем автобуса был водитель Дмитрий Веретенников. Он 34 года работает в этой сфере, но ни разу не сталкивался с родами. По его словам, девушка чувствовала себя не очень хорошо еще по пути из Довольного, даже просила остановиться, чтобы подышать свежим воздухом.