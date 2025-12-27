В Калининградской области задержаны подозреваемые в хищении средств у участников СВО

В Калининградской области пресечена деятельность преступной группы, занимавшейся хищением денежных средств у участников СВО. Трем жителям региона предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество). Решение о возбуждении уголовного дела принято следствием на основании материалов оперативно-розыскных мероприятий, проведенных УФСБ. Об этом сообщила пресс-служба регионального СК.
По версии следствия, подельники ввели в заблуждение двух мужчин, убедив их под предлогом оказания помощи в сборе документов для заключения контрактов выдать им нотариально заверенные доверенности на право распоряжения и пользования имуществом, в том числе выплатами участников СВО. После заключения контрактов злоумышленники на основании доверенностей получили доступ к расчетным счетам потерпевших, откуда похитили денежные средства на сумму, превышающую 1 млн рублей.
Двое фигурантов задержаны в качестве подозреваемых, допрошены, им предъявлено обвинение. Следствие ходатайствовало перед судом об избрании в отношении них меры пресечения в виде заключения под стражу. Третьему участнику преступной группы избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
Как уточнили «Новому Калининграду» в пресс-службе регионального УФСБ, по предварительным данным, число пострадавших от действий преступной группы превышает 30 человек, а причиненный ими ущерб — 40 миллионов. В рамках возбужденного уголовного дела также будет проверяться причастность подельников к вымогательству.