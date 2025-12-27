В Калининградской области задержаны подозреваемые в хищении средств у участников СВО

По версии следствия, подельники ввели в заблуждение двух мужчин, убедив их под предлогом оказания помощи в сборе документов для заключения контрактов выдать им нотариально заверенные доверенности на право распоряжения и пользования имуществом, в том числе выплатами участников СВО. После заключения контрактов злоумышленники на основании доверенностей получили доступ к расчетным счетам потерпевших, откуда похитили денежные средства на сумму, превышающую 1 млн рублей.