Три автомобиля столкнулись в Кировском районе Новосибирска

27 декабря 2025 года в 12:10 на территории Кировского района Новосибирска произошла авария с участием трёх автомобилей. По предварительной информации, водитель 1991 года рождения, управляя автомобилем Nissan Pulsar, на нерегулируемом перекрёстке при повороте налево на улицу Петухова, напротив дома 122/4, столкнулся с автомобилем Toyota Prius, который двигался по улице Петухова. После этого Toyota Prius совершил столкновение с встречным автомобилем Audi Q2. Об этом сообщает ГАИ Новосибирска.