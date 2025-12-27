Павлодарка сняла 8,5 млн тенге и хотела их передать через таксиста: история получила продолжение

Как сообщает медиапортал МВД Polisia.kz, в полиции наградили бдительного таксиста, спасшего пенсионерку от мошенников в Павлодарской области. Первый заместитель начальника ДП Павлодарской области Болат Нурсеитов вручил грамоту и ведомственные наручные часы Алексею Бортовому за бдительность и активную гражданскую позицию.
«Благодаря Вашей бдительности удалось предотвратить мошенничество крупной суммы и вернуть деньги пенсионерке. Такому поступку послужило хорошее воспитание родителей, которые привили своему сыну чувство патриотизма и неравнодушия к чужой беде», — отметил Болат Нурсеитов.
О том, что произошло в тот злополучный день, рассказал сам Бортовой. «Вечером мне поступил вызов, где нужно было забрать посылку. Оплата за доставку была завышенная. Когда я уже подъехал, увидел отправителя — это была бабушка преклонного возраста. Я спросил, что она передает и кому, а она стала отвечать непонятно и торопилась, была растеряна. Заподозрил неладное, посадил бабушку в такси и отвез ее в опорный пункт. Ранее ко мне приходили полицейские и предупреждали о таких схемах мошенников, вот я и решил, пусть лучше полиция проверит все», — рассказал водитель такси Алексей Бортовой.
Уже в полиции выяснилось, что бабушка — жертва мошенников, и она реально собиралась передать 8,5 млн тенге неизвестным людям. Когда я спросил, почему она хотела передать деньги неизвестно кому, бабушка не смогла пояснить. «На моем месте так поступили бы многие, главное, что все живы и здоровы», — добавил водитель.
Полиция призывает казахстанцев быть предельно внимательными. Никакие государственные органы не забирают деньги «на сохранность» и не направляют курьеров. Любые подобные звонки — это мошенничество. Напомним, на днях мы писали, что пенсионерка из Павлодара чуть не стала жертвой мошенников после того, как ей позвонили «из энергоцентра». Ее спас бдительный таксист.