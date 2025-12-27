Павлодарка сняла 8,5 млн тенге и хотела их передать через таксиста: история получила продолжение

О том, что произошло в тот злополучный день, рассказал сам Бортовой. «Вечером мне поступил вызов, где нужно было забрать посылку. Оплата за доставку была завышенная. Когда я уже подъехал, увидел отправителя — это была бабушка преклонного возраста. Я спросил, что она передает и кому, а она стала отвечать непонятно и торопилась, была растеряна. Заподозрил неладное, посадил бабушку в такси и отвез ее в опорный пункт. Ранее ко мне приходили полицейские и предупреждали о таких схемах мошенников, вот я и решил, пусть лучше полиция проверит все», — рассказал водитель такси Алексей Бортовой.