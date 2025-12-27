Ричмонд
Бастрыкину доложат о деле мигранта, выстрелившего самарцу в голову

Нападавшему предъявили обвинения в хулиганстве с применение оружия и покушении на убийство.

Глава Следкома РФ потребовал доклад о расследовании жуткого нападения в самарском баре, где мигрант выстрелил местному жителю в голову из травматического пистолета. Об этом сообщает СУ СК России по Самарской области.

Историю рассказали в социальных сетях. Группа мигрантов из Таджикистана напала на человека у входа в бар, который расположен возле здания правительства Самарской области. Иностранец зашёл со спины и выстрелил человеку из травматического пистолета в голову, явно намереваясь его убить.

Врачи чудом спасли пострадавшего. Было заведено уголовное дело, но авторы сообщений в соцсетях выразили сомнения в том, что нападавший будет сурово наказан — они считали, что его действия хотят переквалифицировать на более мягкую статью.

Областное СУ СК РФ отреагировало на эти посты, сообщив, фигуранту предъявлено обвинение в совершении преступлений по статьям УК РФ «Покушение на убийство, совершённое из хулиганских побуждений» и «Хулиганство, совершённое с применением оружия».

Также председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК по Самарской области Павлу Олейнику доложить о ходе и результатах расследования.