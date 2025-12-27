Посольство уточнило число россиян, пострадавших в ДТП в Толочинском районе

ДТП произошло сегодня ночью на трассе М1. Автобус Брест — Москва съехал в кювет и перевернулся. В результате погибла женщина-пассажирка, по предварительным данным, она является гражданкой Беларуси. Всего в автобусе ехали 14 человек, включая двух водителей.