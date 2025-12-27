Посольство уточнило число россиян, пострадавших в ДТП в Толочинском районе

«По уточненной информации, в результате ДТП с пассажирским автобусом “Брест — Москва” в Витебской области пострадали пятеро граждан России», — говорится в сообщении.
Пострадавшим оказывается необходимая медпомощь в отделении хирургии и травматологии Оршанской городской больницы № 1.
Посольство опубликовало список номеров телефонов, по которым можно узнать о состоянии здоровья пострадавших, номера указаны с международным кодом: +375−216−50−12−03, +375−216−53−38−76, +375−216−51−09−62.
На месте ДТП в Толочинском районе продолжают работать следователи. Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 317 (нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть человека).
ДТП произошло сегодня ночью на трассе М1. Автобус Брест — Москва съехал в кювет и перевернулся. В результате погибла женщина-пассажирка, по предварительным данным, она является гражданкой Беларуси. Всего в автобусе ехали 14 человек, включая двух водителей.