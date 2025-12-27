Ричмонд
+5°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Посольство уточнило число россиян, пострадавших в ДТП в Толочинском районе

МИНСК, 27 дек — Sputnik. Согласно уточненным данным, пять граждан России пострадали в ДТП с участием автобуса в Толочинском районе, об этом Sputnik сообщили в посольстве РФ в Беларуси.

Источник: Sputnik.by

«По уточненной информации, в результате ДТП с пассажирским автобусом “Брест — Москва” в Витебской области пострадали пятеро граждан России», — говорится в сообщении.

Пострадавшим оказывается необходимая медпомощь в отделении хирургии и травматологии Оршанской городской больницы № 1.

Посольство опубликовало список номеров телефонов, по которым можно узнать о состоянии здоровья пострадавших, номера указаны с международным кодом: +375−216−50−12−03, +375−216−53−38−76, +375−216−51−09−62.

На месте ДТП в Толочинском районе продолжают работать следователи. Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 317 (нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть человека).

ДТП произошло сегодня ночью на трассе М1. Автобус Брест — Москва съехал в кювет и перевернулся. В результате погибла женщина-пассажирка, по предварительным данным, она является гражданкой Беларуси. Всего в автобусе ехали 14 человек, включая двух водителей.