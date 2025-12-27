Ричмонд
+5°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Экс-премьера Молдовы Влада Филата объявили в международный розыск

КИШИНЕВ, 27 дек — Sputnik. Выдан международный ордер на арест бывшего премьер-министра Республики Молдова Влада Филата.

Источник: Vlad Filat / Telegram

Информацию для СМИ подтвердили в Генеральном инспекторате полиции Молдовы.

Запрос был подан в пятницу, 26 декабря, Национальным центральным бюро Интерпола в Париже.

Согласно статье 18, пункту (2) Конституции, граждане Республики Молдова не могут быть экстрадированы или высланы из страны.

Напомним, французский суд в начале декабря заочно приговорил бывшего премьер-министра Молдовы Влада Филата к двум годам тюремного заключения и штрафу в 100 тысяч евро за отмывание денег в деле о коррупции.

Также суд вынес приговор бывшей жене Филата — 18 месяцев условно и штраф 150 тысяч евро. Она должна вместе с Филатом выплатить Республике Молдова 10 тысяч евро за моральный ущерб.