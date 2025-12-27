Экс-премьера Молдовы Влада Филата объявили в международный розыск

Информацию для СМИ подтвердили в Генеральном инспекторате полиции Молдовы.
Запрос был подан в пятницу, 26 декабря, Национальным центральным бюро Интерпола в Париже.
Согласно статье 18, пункту (2) Конституции, граждане Республики Молдова не могут быть экстрадированы или высланы из страны.
Напомним, французский суд в начале декабря заочно приговорил бывшего премьер-министра Молдовы Влада Филата к двум годам тюремного заключения и штрафу в 100 тысяч евро за отмывание денег в деле о коррупции.
Также суд вынес приговор бывшей жене Филата — 18 месяцев условно и штраф 150 тысяч евро. Она должна вместе с Филатом выплатить Республике Молдова 10 тысяч евро за моральный ущерб.