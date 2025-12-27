Комика из Ейска Артемия Останина* осудят за оскорбление чувств верующих

Стендап-комик Артемий Останин* родом из Ейска ответит перед судом за публичные действия, направленные на оскорбление религиозных чувств верующих и унижение человеческого достоинства. Об этом сообщает пресс-служба Мещанской межрайонной прокуратуры Москвы.