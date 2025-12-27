Комика из Ейска Артемия Останина* осудят за оскорбление чувств верующих

Согласно материалам следствия, Останин* 7 марта текущего года выступал с юмористическим представлением, которое содержало оскорбляющие высказывания в адрес верующих. Запись представления опубликовали в интернете.
Уже 15 марта, во время другого выступления в Москве, комик выражал враждебность в отношении людей с ограниченными возможностями, как установила прокуратура.
Прокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении стендапера из Краснодарского края по двум статьям. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.
*Внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.