НАБУ сообщило о раскрытии преступной группы депутатов Верховной рады

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) сообщило, что совместно с Специализированной антикоррупционной прокуратурой (САП) разоблачило «организованную преступную группу» из действующих украинских депутатов. По их данным, нардепы получали «незаконную выгоду» за голосование в Верховной раде.
В НАБУ уточнили, что детали расследования будут опубликованы позже.
Утром 27 декабря депутат Алексей Гончаренко заявлял, что в правительственный квартал въехали сотрудники НАБУ. По его словам, в ближайшие дни НАБУ и САП могут вручить подозрения нескольким нардепам от партии «Слуга народа», пойманным на получении «неформальных выплат из черной кассы».
«Суспiльне» со ссылкой на члена комитета транспорта Рады Юлию Сирко передает, что следственные действия идут в этом комитете.
НАБУ — это орган исполнительной власти со специальным статусом, созданный для противодействия коррупции на высшем уровне государственного управления. Бюро было создано отдельным законом в 2014 году, но начало работу в 2015-м. Расследует коррупционные преступления с участием высокопоставленных чиновников. Надзор за ведомством осуществляет САП. Дела НАБУ и САП рассматривает Высший антикоррупционный суд.
В начале декабря в НАБУ сообщили, что начали расследование против народного депутата Анны Скороход (группа в парламенте «За будущее») по обвинению в руководстве организованной преступной группой. Там уточнили, что пока проводятся первоочередные следственные действия. Дома у Скороход прошли обыски. Сама депутат назвала расследование против себя попыткой оказать давление на оппозицию и заблокировать ее политическую деятельность.
До этого САП и НАБУ опубликовало результаты операции «Мидас», которая длилась 15 месяцев и была связана с хищениями и отмыванием денег в окружении президента Владимира Зеленского. Главный фигурант — бывший коллега Зеленского, совладелец студии «Квартал 95» Тимур Миндич. После этого министр энергетики и министр юстиции были вынуждены уйти в отставку.
По версии ведомств, бизнесмен возглавлял преступную группировку, которая выстроила масштабную коррупционную схему на государственном предприятии «Энергоатом» — операторе трех украинских АЭС. Участники группы, по данным следствия, получали от контрагентов госпредприятия откаты в размере 10−15% от стоимости заключаемых с ними контрактов. Эти средства легализовывали в офисе в центре Киева. В общей сложности там было отмыто около $100 млн, утверждают следователи. Сам Миндич успел покинуть Украину, он объявлен в розыск. Зеленский ввел против него санкции.