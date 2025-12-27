Ричмонд
Пять граждан России пострадали в ДТП с автобусом под Толочином

Посольство сообщило о пяти россиянах, пострадавших в ДТП с автобусом под Толочином.

Источник: Комсомольская правда

В посольстве России в Беларуси сообщили о пятерых пострадавших россиянах в аварии с автобусом в Толочинском районе.

— По уточненной информации, в результате ДТП с пассажирским автобусом «Брест — Москва» в Витебской области пострадали пятеро граждан России, — говорится в сообщении посольства.

Всем пострадавшим россиянам в настоящее время оказывается медпомощь в Оршанской городской больнице № 1, они госпитализированы в отделения травматологии и хирургии.

Напомним, что авария с участием автобуса произошла ночью в субботу, 27 декабря 2025 года (читать далее вот тут). Сообщается, что одна из находившихся в автобусе пассажирок скончалась на месте ДТП.

Ранее мы писали о том, что стало известно, что будет организовано на площадях завода «Витязь» в Витебской области (читать далее вот тут).