Пять граждан России пострадали в ДТП с автобусом под Толочином

В посольстве России в Беларуси сообщили о пятерых пострадавших россиянах в аварии с автобусом в Толочинском районе.
— По уточненной информации, в результате ДТП с пассажирским автобусом «Брест — Москва» в Витебской области пострадали пятеро граждан России, — говорится в сообщении посольства.
Всем пострадавшим россиянам в настоящее время оказывается медпомощь в Оршанской городской больнице № 1, они госпитализированы в отделения травматологии и хирургии.
Напомним, что авария с участием автобуса произошла ночью в субботу, 27 декабря 2025 года (читать далее вот тут). Сообщается, что одна из находившихся в автобусе пассажирок скончалась на месте ДТП.
