В Белоруссии возбудили дело после ДТП с автобусом, где пострадали россияне

ДТП с участием автобуса международного рейса «Брест-Москва» произошло около 02.30 мск на автодороге М-1 «Брест-Минск-граница РФ» в Толочинском районе Витебской области. Автобус съехал с дороги и опрокинулся. В результате аварии погибла женщина — пассажир автобуса, еще десять человек госпитализированы. Всего в автобусе находилось 14 человек, включая двух водителей. Как сообщили в посольстве России в Минске РИА Новости, среди пострадавших в ДТП пятеро граждан России.