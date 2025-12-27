СК возбудил уголовное дело по факту смертельного ДТП с автобусом под Толочином

Следственный комитет Беларуси возбудил уголовное дело по факту смертельной аварии с автобусом в Толочинском районе. Сообщается, что в настоящее время на месте ДТП следователи продолжают свою работу.
Уголовное дело возбуждено по статье о нарушении ПДД, повлекшим по неосторожности смерть человека.
Напомним, авария в Толочинском районе произошла ночью в субботу, 27 декабря 2025 года на трассе «Брест — Минск — граница России».
Одна из находившихся в салоне автобуса пассажирок погибла на месте. Шесть человек госпитализированы, среди пострадавших в ДТП — пять граждан России.
