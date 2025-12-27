Ричмонд
+4°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

СК возбудил уголовное дело по факту смертельного ДТП с автобусом под Толочином

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту ДТП с автобусом под Толочином.

Источник: Комсомольская правда

Следственный комитет Беларуси возбудил уголовное дело по факту смертельной аварии с автобусом в Толочинском районе. Сообщается, что в настоящее время на месте ДТП следователи продолжают свою работу.

Уголовное дело возбуждено по статье о нарушении ПДД, повлекшим по неосторожности смерть человека.

Напомним, авария в Толочинском районе произошла ночью в субботу, 27 декабря 2025 года на трассе «Брест — Минск — граница России».

Одна из находившихся в салоне автобуса пассажирок погибла на месте. Шесть человек госпитализированы, среди пострадавших в ДТП — пять граждан России.

Ранее мы писали о том, что посольство России сделало заявление относительно россиян, пострадавших в аварии под Толочином (читать далее вот тут).