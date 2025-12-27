Ричмонд
+9°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Воронеже возбудили уголовное дело на водителя автобуса, избившего подростка

Следователи устанавливают обстоятельства инцидента в воронежской маршрутке № 23.

Источник: Комсомольская правда

Следственный комитет завел уголовное дело по статье «Хулиганство» после сообщений об избиении подростка в воронежской маршрутке № 23. Очевидцы рассказали в соцсетях, что водитель этого автобуса набросился на юношу с кулаками. Теперь сотрудники ведомства устанавливают обстоятельства произошедшего. Об этом рассказала пресс-служба регионального СУ СК 27 декабря.

Напомним, конфликт между несовершеннолетним и шофером случился 25 декабря из-за неоплаченного проезда. По словам очевидцев, водитель вел себя крайне агрессивно, проигнорировал женщин, которые предлагали оплатить проезд за мальчика.

Сначала мужчина якобы вытолкал подростка из салона, а затем, по данным свидетелей, пытался избить парня на улице. Пассажиры его останавливали и, судя по видео, распространяемом в сети, предупреждали об ответственности, но это не помогало.