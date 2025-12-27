В Воронеже возбудили уголовное дело на водителя автобуса, избившего подростка

Следственный комитет завел уголовное дело по статье «Хулиганство» после сообщений об избиении подростка в воронежской маршрутке № 23. Очевидцы рассказали в соцсетях, что водитель этого автобуса набросился на юношу с кулаками. Теперь сотрудники ведомства устанавливают обстоятельства произошедшего. Об этом рассказала пресс-служба регионального СУ СК 27 декабря.
Напомним, конфликт между несовершеннолетним и шофером случился 25 декабря из-за неоплаченного проезда. По словам очевидцев, водитель вел себя крайне агрессивно, проигнорировал женщин, которые предлагали оплатить проезд за мальчика.
Сначала мужчина якобы вытолкал подростка из салона, а затем, по данным свидетелей, пытался избить парня на улице. Пассажиры его останавливали и, судя по видео, распространяемом в сети, предупреждали об ответственности, но это не помогало.