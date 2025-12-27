Ричмонд
Метель парализовала трассу М-5 «Урал». Движение для грузовиков и автобусов закрыто

Из-за сильного снегопада в Самарской области ограничили движение транспорта до 28 декабря.

Источник: Комсомольская правда

Из-за сильной метели и снежных заносов с 16:00 27 декабря на федеральной трассе М-5 «Урал» введено временное ограничение движения. Об этом сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Самарской области.

Как известно, на участке с 98 по 129 км (Нефтегорский и Борский районы) запрещено движение автобусов и грузового транспорта.

Ограничение ориентировочно продлится до 9:00 утра 28 декабря, но может быть продлено, если погодные условия не улучшатся. Водителей просят учитывать данную информацию при планировании маршрутов.