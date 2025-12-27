Ричмонд
+9°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Под Волгоградом накрыли склад с нелегальными работниками, двоих выдворят из РФ

В Городищенском районе трое иностранцев работали без патентов, а их работодателю теперь грозит штраф до 800 тысяч рублей.

Источник: ГУ МВД по Волгоградской области

В Городищенском районе Волгоградской области прошел полицейский рейд по контролю за соблюдением миграционного законодательства. Силовики проверили склад в Котлубанском сельском поселении, где работали иностранные граждане, сообщает сайт volgograd.kp.ru с ссылкой на региональное ГУ МВД.

В ходе проверки установили личности 42 человек, из которых 27 оказались иностранцами. Выяснилось, что трое из них трудились на складе незаконно — у них не было патентов или разрешений на работу. Нарушителям выписали административные протоколы по статье 18.10 КоАП РФ. Теперь им грозит штраф до пяти тысяч рублей.

Всего по итогам рейда в отношении мигрантов составили восемь административных протоколов. Двоих иностранцев по решению суда принудительно депортируют за пределы России.

Сейчас полиция устанавливает личность арендатора склада, который нанял иностранцев в обход закона. Ему грозит крупный штраф: для юридического лица наказание может составить до 800 тысяч рублей либо приостановка деятельности компании на срок до 90 суток.