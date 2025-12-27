Под Волгоградом накрыли склад с нелегальными работниками, двоих выдворят из РФ

В ходе проверки установили личности 42 человек, из которых 27 оказались иностранцами. Выяснилось, что трое из них трудились на складе незаконно — у них не было патентов или разрешений на работу. Нарушителям выписали административные протоколы по статье 18.10 КоАП РФ. Теперь им грозит штраф до пяти тысяч рублей.