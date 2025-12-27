Уфимец пострадал от укуса бешеной лисы

В Уфе бешеная лиса напала на мужчину возле кафе «Отдых». Пострадавший, сторож, попытался разнять свою собаку, которая вступила в драку с диким зверем, и получил укус.
Лису, сильно пострадавшую от собаки, доставили в центр реабилитации «Пин и Пуф». Там животное поместили в карантин, где оно вскоре погибло. Лабораторный анализ подтвердил худшие опасения — у лисы было бешенство.
Напомним, еще в октябре в нескольких районах Башкирии ввели карантинные меры из-за выявления случаев бешенства животных.
Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.