Ричмонд
+3°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Уфимец пострадал от укуса бешеной лисы

Бешеная лиса напала на мужчину в Уфе.

Источник: Комсомольская правда

В Уфе бешеная лиса напала на мужчину возле кафе «Отдых». Пострадавший, сторож, попытался разнять свою собаку, которая вступила в драку с диким зверем, и получил укус.

Лису, сильно пострадавшую от собаки, доставили в центр реабилитации «Пин и Пуф». Там животное поместили в карантин, где оно вскоре погибло. Лабораторный анализ подтвердил худшие опасения — у лисы было бешенство.

Напомним, еще в октябре в нескольких районах Башкирии ввели карантинные меры из-за выявления случаев бешенства животных.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.