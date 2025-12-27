В Новочеркасске 123 дома остались без отопления

В Новочеркасске днем в субботу, 27 декабря, отключили отопление в 123 многоквартирных домах из-за остановки котельной на Харьковском шоссе, 21А. Об этом сообщила министр ЖКХ Ростовской области Антонина Пшеничная.
По ее словам, котельную остановили для замены запорного клапана, а вернуть тепло планируют ориентировочно к 17:00. Работы выполняет АО «ГТ Энерго».
Также министр уточнила, что в Белокалитвинском районе из-за порыва на водоводе временно отключили воду в поселке Шолоховский на улице 40 лет Октября, 6. Завершить ремонт обещают до пяти вечера.
Напомним, в четверг, 26 декабря, Ростовскую область накрыл снегопад с ветром, из-за чего дороги быстро превратились в каток и коммунальные службы перешли в режим повышенной готовности.