Врач из Зеленодольска предстанет перед судом за выдачу фиктивных больничных

В Республике Татарстан завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего врача общей практики терапевтического отделения поликлиники Зеленодольской ЦРБ.
По данным следствия, в период с 2021 по 2024 год врач через посредников получила от трех жителей Зеленодольска незаконное вознаграждение в размере 30 тысяч рублей. За эти деньги она оформляла пациентам фиктивные листки нетрудоспособности.
Преступление выявили сотрудники следственного управления СК России по Республике Татарстан совместно с коллегами из регионального МВД в ходе комплекса следственных действий и оперативно розыскных мероприятий.
Сейчас уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд. Разбирательство по существу предстоит уже в судебном порядке.