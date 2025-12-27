Ричмонд
+7°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Врач из Зеленодольска предстанет перед судом за выдачу фиктивных больничных

Медика обвиняют в получении мелких взяток.

Источник: Комсомольская правда

В Республике Татарстан завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего врача общей практики терапевтического отделения поликлиники Зеленодольской ЦРБ.

По данным следствия, в период с 2021 по 2024 год врач через посредников получила от трех жителей Зеленодольска незаконное вознаграждение в размере 30 тысяч рублей. За эти деньги она оформляла пациентам фиктивные листки нетрудоспособности.

Преступление выявили сотрудники следственного управления СК России по Республике Татарстан совместно с коллегами из регионального МВД в ходе комплекса следственных действий и оперативно розыскных мероприятий.

Сейчас уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд. Разбирательство по существу предстоит уже в судебном порядке.