39-летняя женщина под Воронежем устроила пьяную поножовщину и чуть не убила знакомого

Позже женщина рассказала о случившемся сожителю одной из подруг. Тот вместе с мужем обвиняемой поехал на место происшествия. Выяснилось, что раненый мужчина жив и — более того — продолжал застолье, несмотря на рану. Он заявил гостям, что претензий не имеет и в полицию обращаться не хочет. Тем не менее, мужчине все же вызвали скорую. Врачи его экстренно прооперировали.