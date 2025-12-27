39-летняя женщина под Воронежем устроила пьяную поножовщину и чуть не убила знакомого

В Калаче перед судом предстанет 39-летняя местная жительница, ударившая ножом в живот знакомого своего брата. Женщина пришла искать родственника, который долго не выходил на связь, но вместо этого спровоцировала пьяный конфликт, закончившийся госпитализацией пострадавшего и уголовным делом. При этом сам пострадавший не хотел заявлять на нее в полицию, а продолжал распивать спиртное прямо с тяжелой раной в теле. Об этом рассказала пресс-служба Калачеевского районного суда 26 декабря.
По данным следствия, в сентябре 2025 года обвиняемая выпивала с подругами и внезапно вспомнила, что уже три дня не может дозвониться до брата. Решив, что тот снова ушел в запой, она вместе с компанией отправилась искать его по знакомым.
Поиски привели их в дом к местному жителю. Брата там не оказалось, но завязалась ссора: хозяин дома и его гость тоже были нетрезвы. В разгар конфликта хозяин оттолкнул женщину. Та, испугавшись, схватила со стола нож и ударила мужчину в живот.
После удара женщина вместе с подругами ушла. По пути она выбросила нож в реку, решив, что совершила убийство. Однако это не помешало компании вернуться к застолью и продолжить выпивать…
Позже женщина рассказала о случившемся сожителю одной из подруг. Тот вместе с мужем обвиняемой поехал на место происшествия. Выяснилось, что раненый мужчина жив и — более того — продолжал застолье, несмотря на рану. Он заявил гостям, что претензий не имеет и в полицию обращаться не хочет. Тем не менее, мужчине все же вызвали скорую. Врачи его экстренно прооперировали.
Несмотря на «миролюбивый» настрой пострадавшего, против женщины возбудили уголовное дело за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью с применением оружия.